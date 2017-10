Superbike, ufficiale: Camier alla Honda

12 ottobre 2017

Adesso è ufficiale: Leon Camier lascia la MV Agusta dopo tre intense stagioni in Superbike e approda alla Honda. Sono risultati vani i tentativi del presidente Castiglioni per trattenere il pilota inglese, che ha firmato un contratto per il 2018 con la Casa giapponese. Camier salirà sulla CBR alla fine della stagione per il primo test invernale. Ancora da definire il nome del secondo pilota, con il futuro di Stefan Bradl ancora in bilico.