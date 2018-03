Superbike, tutti contro Melandri in Thailandia

22 marzo 2018

Il Mondiale Superbike sbarca a Buriram, in Thilandia, per il secondo round della stagione. Ci arriva con Marco Melandri leader del campionato dopo la splendida doppietta di Phillip Island. Che ha un po' sorpreso tutti, a partite dal campione in carica Jonathan Rea. "Macio", comunque, dovrà difendersi anche dagli attacchi di Davies e Sykes, pronti ad approfittare delle difficoltà, apparenti, del numero 1 della Kawasaki, che lo scorso anno qui vinse due volte.