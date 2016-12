Superbike, Torres porta la Bmw davanti a tutti nelle libere 1 del Lausitzring

Grandi sorprese nella prima sessione di prove libere del Mondiale Superbike in Germania. Al Lausitzring il più veloce è stato Jordi Torres per la gioia della Bmw. Lo spagnolo ha chiuso davanti a tutti in 1'37"775, precedendo Alex Lowes (Yamaha), Leon Camier (MV Agusta) e Michael van der Mark (Honda), staccati di circa un decimo. Indietro i grandi protagonisti del duello Kawasaki-Ducati: 6° Sykes, 8° Davies, 10° Rea e 11° Giugliano.

Insomma, dopo due mesi di vacanze, il rientro è di quelli da scossone. Difficile dire se sia stato solo un attimo di gloria fuggente o l'inizio di una nuova era, ma di sicuro vedere cinque outsider nelle prime cinque posizioni fa una certa impressione. Torres è stato aiutato da una Bmw a suo agio sul tracciato di casa, mentre Lowes, reduce dall'esperienza in MotoGP e a lungo al comando della sessione, ha riportato in alto la Yamaha davanti a una MV che conferma di essere veloci soprattutto nelle prime uscite. Poi le due Honda con Nicky Hayden quinto e primo a non scendere sotto il muro dell'138". E i grandi favoriti? Sykes è stato il migliore del gruppo, mentre Rea ha accusato quasi 1" dal leader. Dal canto loro i ducatisti Davies e Giugliano sembrano essersi limitati a controllare i rivali in attesa di dare battaglia quando conterà davvero. Positivi i rientri di Markus Reiterberger, settimo, e Sylvain Guintoli, nono. Indietro le due Aprilia: 13° Alex De Angelis, 15° Lorenzo Savadori. Solo 18° Luca Scassa (vittima anche di una caduta come pure lo stesso De Angelis e Szkopek), che ha preso il posto di Menghi sulla Ducati del team VFT.