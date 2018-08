Superbike: Tom Sykes vince gara1 a Donington. Contatto con Rea, 2°

Ecco la Superbike senza timori reverenziali. Ecco l'aria di casa che ricarica Sykes, che ritrova grinta e voglia di primeggiare. A tutti i costi... Tom vince quindi sgomitando proprio contro il compagno di box. Duello duro, fin dalla partenza. Uno scambio di posizioni a colpi di sorpassi, carenate e infilate decise, anche nei cambi di direzioni. Un piacere per gli spettatori, meno per Rea, che alla fine viene sconfitto. O meglio, cede il passo dopo l'ennesimo contatto, il più deciso, dove toglie una mano dal manubrio e fa segno al compagno di andare. Consapevole di non avere il passo, Jonathan si toglie così dai problemi, guardando saggiamente alla classifica. Il secondo posto in gara per il momento gli basta... Fuori dai giochi invece Giugliano, alle prese con problemi di gomme, di anteriore, di posteriore, insomma ai box, dentro e fuori, 17° e ciao. Mentre Davies galoppa sempre a testa bassa, si prende la terza piazza e porta la Ducati ancora sul podio; nonostante un gap di +15" da Sykes. Brilla invece al via, scatta alla grande e in un pugno di curve è davanti a tutti, ma poi perde e chiude 4°. E' la storia della gara1 di Haslam, e dell'Aprilia che prende così +18" dai primi. Segno che le Kawasaki qui sembrano fuori portata per tutti. Situazione da cui emerge Badovini, che dopo una partenza nelle retrovie, si ritrova con una gara tutta d'attacco. Fino a portare la sua BMW al 5° posto, sfilato di bocca a Lowes che comunque fa una grande gara con la Suzuki. Prende infine bandiera nera Van Der Mark, perché dopo la caduta e il rientro ai box, è stato fatto rientrare in pista. Non si può.



