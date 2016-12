Superbike: Tom Sykes al comando del quarto turno, prepara la gara di Sepang

1 agosto 2015

Tom Sykes si aggiudica il quarto turno di libere a Sepang, girando in 2:04.557 e precedendo di 49 millesimi la Kawasaki gemella di Rea. Emerge la Honda di Van Der Mark (3°, +0.561) che beffa per 4 millesimi l'Aprilia di Torres. Biaggi si accontenta del 5° tempo (Aprilia, +0.992), tenendo dietro Lowes (Suzuki, +1.122) e Davies (Ducati, +1.146). Qualche difficoltà per Haslam 8° (Aprilia, +1.474) davanti a Canepa (Ducati, +1.767).