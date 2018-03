Superbike Thailandia, Rea: "Sono felice, il feeling sta crescendo"

24 marzo 2018

Jonathan Rea si gode il trionfo in Gara 1 in Thailandia, primo successo stagionale dopo le difficoltà di di Phillip Island: "Sono veramente felice - ha detto il campione del mondo - Il weekend non era partito nel migliore dei modi. Ho chiesto al mio team di dare il 100% e poco alla volta sto trovando il feeling con questa moto". Soddisfatto anche Chaz Davies, 3° con la Ducati: "È stata dura partendo dalla terza fila, ho dovuto fare un gran lavoro".

Chaz racconta così la sua gara: "È stato difficile passare Camier che era davvero aggressivo in frenata. Poi sono riuscito a infilarlo e prendere il mio ritmo, vediamo se domani riuscirò a fare qualcosa in più, magari sfruttando una partenza migliore".



Sorrisi anche per Xavi Forés, al secondo podio consecutivo con la Ducati del team indipendente Barni: "Gara durissima, ma per me è come una vittoria. Il secondo podio consecutivo è una grande soddisfazione e non vedo l'ora di correre di nuovo domenica. Rea? Impossibile prenderlo, è stato perfetto".