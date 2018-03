Superbike Thailandia, Melandri: "Lavorato soprattutto sul passo gara"

23 marzo 2018

Marco Melandri è tranquillo dopo la prima giornata di prove libere in Thailandia, seconda tappa del mondiale Superbike: "Abbiamo lavorato soprattutto sul passo - ha detto il ducatista, leader della classifica - In ogni caso siamo riusciti anche a fare un buon tempo sul giro con le gomme fresche". Cauto il compagno di team, Chaz Davies : "Siamo tutti molto vicini, è difficile fare previsioni. Sarà fondamentale la sessione di sabato mattina".

Ancora alla ricerca del miglior feeling con la sua ZX-10RR il campione del mondo in carica Jonathan Rea, che ha chiuso col miglior tempo il venerdì: "Ho lavorato a qualche cambiamento di set-up e passo dopo passo abbiamo trovato un buon ritmo. In FP3 abbiamo provato a fare anche un po' di simulazione gara ed eravamo abbastanza costanti, anche se non velocissimi. Dobbiamo trovare ancora qualcosina per sabato. Ho provato a guidare la moto come l'anno scorso, ma la sento piuttosto diversa. Nelle prime sessioni ho dovuto riaggiustare un po' il mio stile di guida. Comunque abbiamo delle buone informazioni".



Apperentemente più sicuro di sé il compagno di team Sykes: "La moto va molto bene, siamo sicuramente pronti per la gara di sabato. Il telaio lavora bene e ho avuto buone sensazioni e un buon feedback dalla moto, anche quando le gomme calano. Mi sento molto sicuro e ottimista".