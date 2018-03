Superbike Thailandia, Davies: "Felice, un gran bel passo in avanti"

25 marzo 2018

Chaz Davies si gode la prima gioia stagionale dopo la vittoria in Gara 2 in Thailandia: "I primi giri sono stati una vera e propria battaglia, mi sono divertito - ha detto il ducatista - Non era semplice capire le gerarchie e i comportamenti degli altri piloti, questo ha reso difficile identificare le occasioni buone per i sorpassi. Sono molto felice, abbiamo fatto un gran bel passo in avanti e spero di migliorare ancora per i prossimi appuntamenti".