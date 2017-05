Superbike, test al Mugello per Melandri

17 maggio 2017

Marco Melandri è in pista da questa mattina al Mugello per cercare di risolvere i problemi di Imola. Una giornata di test, decisa all’ultimo, per preparare il round di Donington del Mondiale Superbike, in programma l’ultimo fine settimana del mese. Il weekend di Imola non è andato secondo aspettative per Melandri. Mentre l’altra Ducati trionfava due volte con Davies, Marco ha rimediato un podio in gara 1, un quinto posto in gara 2. Il ravennate ha faticato moltissimo con la moto, molto nervosa nei cambi di marcia.