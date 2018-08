Superbike, Sykes strappa la pole a Rea a Brno

09/06/2018

Tom Sykes vuole rimandare la festa di Rea, a caccia del 60° successo in carriera. L'inglese della Kawasaki gli ha strappato la Superpole di Brno. In Repubblica Ceca, settimo round del Mondiale Superbike , Sykes è stato il più veloce in 1'57"687, due decimi meglio di Rea. Alle spalle delle verdone, si è piazzata la Ducati di Melandri , terzo a un soffio dal tricampione. In seconda fila le due Yamaha di Lowes e van der Mark, divise dall'Aprilia di Laverty.

Solo nono Davies con l'altra Panigale ufficiale, che dovrà darsi da fare per tentare almeno di lottare per il podio. Perché per la vittoria l'impressione è che sarà una lotta a due tra Rea, favorito e non potrebbe essere altrimenti, e Sykes. Solo Melandri potrebbe mettere i bastoni tra le ruote delle due ZX10-R, ma gli servirà comunque una gara impeccabile.



Per un posto nella Top 10 lotteranno anche Savadori, Baz, Camier e Rinaldi, undicesimo in girglia. Delusione, rispetto ai suo stadard, per Xavi Fores, rimasto fuori dall'SP2 e costretto a partire con il 13° tempo. Con lui, esclusi anche l'emergente Razgatlioglu e Torres, in difficoltà con la MV Agusta. Passi avanti, invece, per Hernandez, che ha portato la Kawasaki di Pedercini nelle zone alte della classifica.