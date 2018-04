Superbike, Sykes si sblocca ad Assen e vince gara-2

22 aprile 2018

Tom Sykes rompe il ghiaccio e in gara-2 di Assen coglie la sua prima vittoria in questo Mondiale Superbike . In Olanda l'inglese della Kawasaki è partito davanti a tutti e non si è più voltato. Dietro, in tanti si sono dati battaglia e alla fine sul podio sono saliti il compagno di team Rea, sempre più leader del campionato, e van der Mark (Yamaha). Male le Ducati: quarto Fores con la Panigale privata, davanti a Davies, Torres con la MV e Melandri.

Gara senza storia quella per il successo visto che Sykes, scattato dalla pole dopo il quarto posto di sabato, ha ben presto rotto gli indugi e si è involato veros il suo primo successo stagionale. Come al solito non si è fatto prendere dalla frenesia di rimontare Rea, che ha limitato i danni tenendo a bada l'idolo di casa van de Mark, ancora grande protagonista davanti ai propri tifosi. Per il nordirlandese, però, si ferma a 12 la striscia vincente ad Assen.



A farne le spese è stata la Ducati, con Davies e Melandri protagonisti in avvio di qualche sbavatura che ha fatto perdere loro tempo e posizioni. Alla fine hanno salvato il salvabile, ma il primo posto di Rea in classifica è già lontano. Nella Top 10 anche Baz con la Bmw, il turco Razgatlioglu e Savadori con l'Aprilia, che hanno tenuto fuori dai primi dieci Giugliano e Rinaldi.



Non sono mancati forfait e cadute, tra cui quelle, incruente, di Lowes (poi ripartito), Mercado e Ramos.