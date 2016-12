Superbike, Sykes si conferma il più veloce nelle libere di Donington

22 maggio 2015

Sykes arriva con i favori del pronostico alla Superpole di sabato anche se dovrà guardarsi da Davide Giugliano, che ha fatto il possibile per scalzare il rivale dal primo posto, incappando però in una innocua scivolata, a poco meno di due minuti dal termine, alla "Redgate" (curva 1). La battaglia per l’accesso alle qualifiche è stata più accesa che mai, con ben 14 piloti racchiusi in poco più di un secondo ed i primi dieci in soli 615 millesimi. Si sono messi in buona luce i piloti di casa, con il capo classifica Jonathan Rea terzo davanti i connazionali Leon Haslam (Aprilia), limitato dall’infortunio alle costole rimediato a Imola, Chaz Davies (Ducati) e Alex Lowes (Suzuki), con Leon Camier (MV Agusta) nono e preceduto da Michael van der Mark con la migliore delle Honda e Ayrton Badovini (Bmw). Matteo Baiocco (Ducati) completa la top-10 dei qualificati direttamente alla Superpole 1. Dovranno invece provare ad inserirsi nella lotta per le prime quattro file, attraverso il primo turno, Jordi Torres (Aprilia) e soprattutto Sylvain Guintoli (Honda), rispettivamente 11° e 12°. Scivolata, senza conseguenze, per Santiago Barragan (Kawasaki) all’ultima curva, la Goddards, nei minuti iniziali della sessione.