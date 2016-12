Superbike, Sykes resta davanti a tutti a Jerez

18 settembre 2015

Il gran caldo del pomeriggio ha caratterizzato il turno pomeridiano, rendendo inavvicinabili i riscontri cronometrici fatti registrare solo poche ore prima. La sorpresa è stato così Lowes, che dopo i problemi tecnici nelle libere 1 e una caduta nelle 2, è riuscito a spaventare le "verdone", arrivando a soli 90 millesimi da Sykes. Miglior anche Torres, in risalita nonostante una piccola scivolata quasi fotocopia di quella in mattinata. Ancora una volta i primi 11 sono racchiusi in meno di 1". In ombra la MV Agusta: Camier non va oltre il 15° posto.