Superbike, Sykes-Rea: è doppietta Kawasaki nelle libere 1 di Magny-Cours

2 ottobre 2015

La lotta per il miglior tempo è stata una volata a tre, con Sykes, Rea e anche Haslam racchiusi in meno di mezzo decimo. Nel secondo gruppo italiano degli inseguitori si è inserito anche van der Mark (Honda). Torres (Aprilia) ha utilizzato la sessione per prendere confidenza con una pista che non conosceva, mentre un problema tecnico ha rallentato il lavoro di Markus Reiterberger (Bmw). Sedicesima piazza per la MV Agusta, con Camier a oltre 2" dalla vetta.