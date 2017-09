Superbike, Sykes proverà a correre a Magny-Cours

26 settembre 2017

Tom Sykes proverà a imitare Valentino Rossi nel round di Magny-Cours del Mondiale Superbike . L'inglese della Kawasaki, infortunatosi al mignolo e al radio della mano sinistra nella caduta di Portimao, si presenterà regolarmente in Francia per sottoporsi alla visita del giovedì. Toccherà ai medici decidere se dargli il nulla osta per correre o meno. "L'operazione è andata benbe e adesso stiamo facendo tutto il possibile per farmi correre questo weekend. Quella di Magny-Cours è una pista che mi piace", ha detto Sykes, ormai fuori dai giochi per il titolo che è in mano a Rea.

Per un Sykes che proverà a correre, Stefan Bradl sarà sicuro assente per l'infortunio al polso destro rimediato sempre in Portogallo. Il tedesco dovrà essere operato e non è certo se e quando potrà tornare in pista in questo 2017. Al suo posto è stato ingaggiato l'americano Jake Gagne, che già aveva corso sulla Honda a Laguna Seca al posto di Nicky Hayden. Al suo fianco ci sarà Davide Giugliano, che si scambierà il posto con Takahashi in queste ultime gare della stagione.