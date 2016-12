Superbike, Sykes e Rea da record nei test di Jerez

27 novembre 2015

Il tempo stabile ha dato ai piloti la tranquillità per provare le nuove soluzioni. Davies si dice contento della nuova forcella, Giugliano ritrova gli automatismi e scopre che fisicamente, nonostante la lunga sosta, non va affatto male. Fra le note positive c'è il quarto tempo di Nicky Hayden che continua ad approfondire la conoscenza con la sua Honda CBR 1000. Mentre il suo compagno di team Van der Mark vede i medici e verrà probabilmente operato, sulla moto dell'olandese sale l'americano della supersport PJ Jacobsen. Esperienza brevissima che finisce con una caduta, fortunatamente senza conseguenze. A colmare l'assenza del compagno di squadra Lowes, pensa Guintoli. I dati Yamaha non sono registrati ma il francese sorride, convinto che la sua moto abbia una buonissima base per essere competitiva già nella prima stagione.