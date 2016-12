Superbike, Sykes e Davies pensano alla gara

1 aprile 2016

Tom Sykes ha difeso la Kawasaki nelle prime prove libere della Superbike ad Aragon, anche se la Ducati di Davies non è lontana. "Non è andata male considerate le condizioni meteo. Il nostro potenziale si conferma alto, ma devo migliorare ancora in un paio di curve. Come primo giorno è stato molto positivo, anche se abbiamo ancora alcune cose da provare", ha detto il pilota inglese dopo la prima giornata spagnola.