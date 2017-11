Superbike, Sykes demolisce tutti nei test di Jerez

22 novembre 2017

Una volta che il tracciato si è riscaldato, la coppia Kawasaki ha confermato la sua superiorità. Rea è caduto alla curva 12 a metà giornata, fortunatamente senza conseguenze, ed è potuto poi tornare nuovamente in pista. Con il suo tempo, Sykes ha anche firmato il giro record della pista con una Sbk. Leon Camier ha avuto la sua prima presa di contatto con la Fireblade CBR1000RR SP2 sulla pista di Jerez e ha avuto un approccio costante. L’inglese ha percorso 61 giri, prendendo confidenza sia con il team, sia con la moto che guiderà nel corso della prossima stagione. In Spagna sono arrivati anche anche Chaz Davies e Marco Melandri, che in quest aprima loro giornata di test (così si spiega anche il distacco dalle Kawasaki, in pista già da lunedì) hanno ha lavorato sul nuovo limitatore di giri, in ottica 2018. Davies è incappato in una caduta e non ha potuto migliorare il suo crono. Il gallese tornerà in sella, nonostante la contusione rimediata al ginocchio. La Yamaha ha avuto tre piloti in pista: insieme ai due ufficiali Alex Lowes e Michael van der Mark c’era anche Niccolò Canepa, presente per aiutare il team a svolgere una grande mole di lavoro. Lowes ha avuto una buona giornata, conclusa in quarta posizione, con il tempo di 1’39"715 e 70 giri all’attivo. L’olandese, invece, ha chiuso sesto. Michael Ruben Rinaldi è stato il primo pilota a uscire dal box nella mattinata e ha guidato per la prima volta la Ducati Panigale, un regalo che gli ha fatto il team Aruba dopo aver vinto il titolo Superstock 1000.