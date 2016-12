Superbike, Sykes davanti nelle prime libere di Assen

17 aprile 2015

Kawasaki subito davanti anche ad Assen. Riscatto di Tom Sykes che ha stampato il miglior tempo nelle prime prove libere: 1:36.290. Mezzo secondo più veloce di van der Mark. Sulla pista di casa l'olandese ha riportato in alto la Honda. Terza posizione per la Ducati di Davies che precede il leader del Mondiale Jonathan Rea con l'altra verdona. Settima posizione per Haslam (Aprilia) davanti all'ottimo Baiocco (Ducati).