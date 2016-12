Superbike, Sykes beffa Giugliano nelle libere 2 di Donington

22 maggio 2015

Le prove si sono svolte sull’asciutto in presenza di forte vento, con i primi sei racchiusi in meno di tre decimi di secondo e la top-10 in 866 millesimi, ad ulteriore testimonianza del livellamento delle performance tra piloti e moto sulla pista inglese. Davide Giugliano, alla sua seconda trasferta stagionale dopo Imola, è apparso in forma nonostante un paio di lunghi rimediati in questa sessione. Il pilota romano ha preceduto un Jonathan Rea capace di risalire soltanto all’ultimo tentativo disponibile prima della bandiera a scacchi, dopo essere sceso fino alla settima posizione. Quarto posto per Ayrton Badovini, apparso molto competitivo dopo aver ottenuto il suo miglior crono con i primi tre parziali su quattro più rapidi rispetto a quelli di Sykes. Settimo Alex Lowes (Suzuki), scivolato a cinque minuti dalla fine alla curva 4, l'Old Hairpin. Davanti a lui si sono piazzati Chaz Davies con l'altra Panigale e Leon Camier, che era stato il più rapido nella prima uscita. Nella top-10 anche Matteo Baiocco e Leon Haslam, quest’ultimo vittima di un problema tecnico a dieci minuti dell’inizio della sessione, tra il Melbourne Hairpin e la Goddards. Prosegue la stagione difficile della Honda, con l'iridato in carica Guintoli solo 11°, preceduto anche dal compagno di squadra van den Mark, 9°.