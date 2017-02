Superbike: svelata la nuova Yamaha YZF-R1 2017

8 febbraio 2017

Via i veli alla YZF-R1 2017: la Yamaha ha svelato la nuova livrea neroblu per il Mondiale Superbike. A Gerno di Lesmo, quartier generale della casa dei tre diapason, ha presentato la moto che sarà portata in pista da Van der Mark e Alex Lowes. Proprio l'olandese non vede l'ora di iniziare la nuova avventura: "Sono davvero entusiasta di cambiare squadra. Sono molto emozionato, ero alla ricerca di una nuova avventura e ho la sensazione che la moto abbia un gran potenziale. I test invernali sono andati veramente bene, e quando ho fatto il primo giro con la R1 ho sentito che avevo preso la decisione giusta. Abbiamo lavorato così duramente durante l'inverno per avere più velocità e migliorare la moto, e so che ho fatto una buona scelta".