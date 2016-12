Superbike, subito Sykes-Rea nelle libere 1 di Jerez

18 settembre 2015

La pausa di oltre un mese non ha cambiato gli equilibri in Superbike e così, nelle prime prove libere di Jerez, si è ripetuto il duello Kawasaki-Ducati. Alla fine il più veloce è stato Tom Sykes con il tempo di 1'41"957. Alle sue spalle il compango di team Rea, secondo a 24 millesimi. Poi le Ducati di Davies, terzo a un decimo, e quella privata di Canepa. Pirro, che sostituisce Giugliano, è ottavo. Bene le Aprilia: quinto Torres, sesto Haslam.

Da segnalare una scivolata senza conseguenze proprio per Haslam sul finire della sessione. Bene anche Baiocco (Ducati), a tratti anche quarto e alla fine settimo. Alle spalle di Pirro, chiudono la top 10 gli alfieri Honda, Guintoli e van der Mark. Problemi tecnici per Lowes (Suzuki) a inizio turno, con Badovini (Bmw) dodicesimo e primo dei piloti a oltre 1" dalla vetta. Un po' indietro la MV Agusta, con Camier solo 16°, e debutto non facile per il figlio d'arte Alex Phillis (Kawasaki), 20°.