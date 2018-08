Superbike, subito Rea nelle libere di Laguna Seca

22/06/2018

Nella "Top 10" chiusa da van der Mark, si sono piazzati anche Fores e Savadori. Melandri (come Laverty) non è riuscito a migliorare il suo tempo ottenuto nelle libere 1, anche perché vittima di una scivolata al Cavatappi. Poca gloria per i piloti di casa, con la wild-card Josh Herrin, Jake Gagne e PJ Jacobsen lontani dalle posizioni che contano. La seconda sessione è stata sospesa a un quarto d'ora dal termine per la bandiera rossa esposta a causa della caduta di Roman Ramos, che ha danneggiato gli air-fence.