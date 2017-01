Superbike, sono 21 i piloti iscritti al Mondiale 2017

22 dicembre 2016

Sono 21 i piloti che parteciperanno al Mondiale Superbike 2017 . La lista, ufficiosa, è stata diramata a due mesi dal via della stagione, che partirà il weekend del 26 febbraio a Phillip Island. Tra le novità spiccano Marco Melandri , gradito ritorno in sella alla Ducati ufficiale, e Stefan Bradl , proveniente dalla MotoGP e compagno di Hayden in Honda. Dalla classe regina torna Eugene Laverty, mentre dalla Supersport sale lo svizzero Randy Krummenacher.

GLI ISCRITTI DELLA SUPERBIKE

1 Jonathan Rea | GBR | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team WorldSBK

66 Tom Sykes | GBR | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team WorldSBK

7 Chaz Davies | GBR | Ducati 1199 Panigale R | Aruba.it Racing - Ducati

33 Marco Melandri | ITA | Ducati 1199 Panigale | R Aruba.it Racing - Ducati

6 Stefan Bradl | GER | Honda CBR1000RR | Honda World Superbike Team

69 Nicky Hayden | USA | Honda CBR1000RR | Honda World Superbike Team

21 Markus Reiterberger | GER | BMW S1000 RR | Althea BMW Racing Team

81 Jordi Torres | ESP | BMW S1000 RR | Althea BMW Racing Team

22 Alex Lowes | GBR | Yamaha YZF R1 | Pata Yamaha Official Team SBK with Rizla

60 Michael van der Mark | NED | Yamaha YZF R1 | Pata Yamaha Official Team SBK with Rizla

36 Leandro Mercado | ARG | Aprilia RSV4 RF | IODARacing Project

2 Leon Camier | GBR | MV Agusta 1000 F4 | MV Agusta Reparto Corse

12 Xavi Fores | ESP | Ducati Panigale R | BARNI Racing Team

32 Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia RSV4 RF | Milwaukee Aprilia

50 Eugene Laverty | IRL | Aprilia RDV4 RF | Milwaukee Aprilia

15 Alex De Angelis | RSM | Kawasaki ZX-10R | Pedercini Racing

40 Román Ramos | ESP | Kawasaki ZX-10R | Team GO ELEVEN

37 Ondrej Jezek | CZE | Kawasaki ZX-10R | Grillini Racing Team

86 Ayrton Badovini | ITA | Kawasaki ZX-10R | Grillini Racing Team

84 Riccardo Russo | ITA | Yamaha YZF R1 | Guandalini Racing

88 Randy Krummenacher SUI | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Puccetti Racing