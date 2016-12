Superbike, si inizia: tutti all'assalto di Rea

Nel solito alternarsi di sole, nuvole, caldo e freschino scivola via un giovedì di vigilia che "sembra" uno dei tanti a Phillip Island. Le virgolette sono necessarie perché sono in parecchi ad avere dubbi e incertezze su come sarà la prima sfida della Superbike 2016. Gli ultimi test sulla pista australiana, secondo i più attenti osservatori, non hanno raccontato tutte le verità, anche se le sorprese positive (Honda e soprattutto Yamaha) fanno sperare in ventate di aria nuova. Le dichiarazioni sono tutte improntate al: ma che bello, si ricomincia, fantastica pista questa, non vedo l'ora di far cantare il motore e via dicendo, in totale relax. Ma l'ansia da prestazione (motociclistica, ovviamente) sta montando, e c'è un segnale più forte degli altri. Con il sorriso di sempre ma con quel piccolo di veleno che sotto sotto lo contraddistingue, il campione del mondo Jonathan Rea fa notare che il nuovo carattere del motore della sua Kawasaki è un bel caratterino, poco trattabile soprattutto a gomme consumate, roba che invece piace molto al socio di Box Tom Sykes, che non si vedeva così allegro da molto. In Ducati c'è aria serena lato Giugliano, che pende dalle labbra dei suoi nuovi responsabili tecnici, mentre Chaz Davies dopo il volo nei test sembra un po' guardingo. Nicky Hayden scopre il nuovo mondo con l'entusiasmo di un bambino, Jordi Torres è meno giocherellone del solito perché ha un buco enorme nel gomito sinistro. Al team Ioda c'è fermento perché tutto si è arrangiato in pochi giorni. Alex De Angelis, ancora in recupero fisico dall'incidente, si è steso nei test e soffre qualche botta, mentre Lorenzo Savadori scopre che Phillip Island, 6 anni dopo l'ultima apparizione in 125, è molto difficile da affrontare con 190 cavalli in più sotto il sedere. Adesso la parola passa al cronometro, dal primo turno saranno solo verità, sentenze. Con tutti gli appelli possibili, per carità, ma sempre sentenze. Nell'attesa, ecco alcune dichiarazioni.