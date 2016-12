Superbike, si cerca il budget per Melandri-Ducati

Al momento, il ragazzo è disoccupato. Si occupa della piccola Martina, partecipa a gare minori di motocross, fa qualche incursione in pista su 4 ruote, ha vinto una gara del trofeo Lotus, per esempio. I pensieri di Marco Melandri sono però proiettati al futuro, perchè l'intenzione, dopo aver lasciato bruscamente l'Aprilia e la MotoGP in luglio, è chiara. Tornare in Superbike, pratica lasciata in sospeso dopo un 2014 difficile all'inizio, ma poi chiuso con 6 vittorie e 11 podi. Dopo Max Biaggi, 21 successi, Marco è il miglior italiano a quota 19, e a 33 anni c'è ancora tutto il tempo per cercare gloria. Ma trovare un manubrio di questi tempi non è facile.