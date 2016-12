Superbike, Sepang: Sykes firma la Superpole. Biaggi show, è 4°

Mr.Superpole non fa sconti. Senza nemmeno far registrare la velocità massima ("solo" 300.3 km/h), Tom si aggiudica la qualifica malese, restando però lontano di un paio di decimi dal record del 2014 (2.03.002, Guintoli). Segno che il caldo e le condizioni della pista (49° e 58% di umidità) sono tutt'altro che ideali. Ma Sykes fa comunque la differenza, spingendo alla grande la sua ZX-10R, efficacissima tra i lunghi rettilinei e nei curvoni veloci. Soprattutto, portandola stabilmente davanti a quella di Rea. Detto che Jonathan prende quasi 1 secondo dal compagno di box: il suo ultimo giro è un vero incubo! Una serie di curve fatte a singhiozzo, con la moto che s'impunta e protesta, prima di tagliarlo letteralmente fuori dalle prime due file. Una bella tegola per il quasi campione del mondo, che rischia di dover rimandare la festa e qui si ritrova con Haslam e Canepa in terza linea. Seguiti tra l'altro da un Baiocco piuttosto "sopra le righe" e ricco di propositi bellicosi, 10°, e affiancato da De Puniet. Mentre Badovini, 12° "istituzionale", non prenderà parte alla corsa per i postumi della caduta in FP4.



Non sarà quindi facile per Rea mettere in pista quella rimonta che gli consentirebbe di lottare per la vittoria battendo un ritrovato Sykes. Soprattutto perché tra le due verdone gli avversari non mancano. Il Torres in modalità estiva, quello che nelle ultime gare si è messo ben in luce, piace e sembra aver trovato la chiave per restare con i migliori. Sembra aver trovato gusto della sfida con i big, seppur braccato dal mastino Biaggi che dal quarto posto scatterà per divorare tutti. Anche se in effetti il passo del romano non sembra ancora al top... Allo stesso modo sarà tutta da vedere la prestazione di Guintoli, campione del mondo uscente, che su questa pista si trova bene e potrebbe dare una svolta ad una stagione assolutamente opaca...



