Superbike, Sepang: Max Biaggi cade e si ritira in gara2

2 agosto 2015

Il sogno di Max Biaggi finisce alla prima curva di gara2 a Sepang. Dopo una partenza perfetta il romano si porta per un istante al comando, ma il gruppo lo raggiunge. Nella piega a destra Guintoli si infila e spinge Max all'esterno, proprio mentre Sykes rientra in traiettoria e va a sbattere contro l'Aprilia, abbattendo il numero 3. Ritirato, Biaggi commenta: "Avevo aspettative alte, ero partito forte. Peccato, ma non me la prendo con nessuno".