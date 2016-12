Superbike, Scassa sulla Ducati a Magny Cours Il collaudatore sostituirà l'infortunato Giugliano nel round francese

di RONNY MENGO 26 settembre 2015

Abbandonerà per un week end il ruolo di collaudatore e i fogli delle gomme, dove di norma, durante gli appuntamenti Superbike, segna le scelte degli avversari ad ogni run per aver più chiara l'analisi dei tempi, ma sarà un bell'abbandonare. Perchè Luca Scassa, 32enne aretino nell'orbita Aruba Ducati, torna in moto salendo sulla 34 di Davide Giugliano - sostituito come sappiamo da Michele Pirro a Jerez - e lo fa nel fine settimana mondiale di Magny Cours.

La scelta Ducati rimane quindi in casa, dopo qualche chiacchiera da box sulla possibilità di vedere lo spagnolo Fores, e Scassa riassapora l'atmosfera gara dopo l'ultima volta, la wild card sulla terza Panigale R del Team Aruba.it a Misano, finita però con eccessivo anticipo, vista la clavicola destra fratturata nel volo durante la seconda sessione di prove. Volo che fece segnare nel bollettino anche il menisco destro, quindi pausa forzata e gran fogli delle gomme da far frullare. Fino a oggi. Scassa la Panigale la conosce bene, visti appunto i collaudi di cui si è detto, si tratterà più che altro di ritrovare il feeling con un fine settimana vero, tra prove libere dove sgrassare l'adattamento e iniziare a lavorare di fino il prima possibile, per arrivare poi alle problematiche di una gomma da tempo in qualifica e al vale tutto delle due gare.

IN QATAR CORRERA' FORES Per l'ultimo round della stagione in Qatar, la seconda moto ufficiale dell’Aruba.it Racing - Ducati Superbike Team sarà invece affidata a Xavi Forés. Il pilota spagnolo, sempre in sella alla Panigale R, ha appena concluso con il Team 3C Racing l’ultimo round del Campionato Tedesco Superbike IDM, svoltosi sul circuito di Hockenheim, vincendo l’ultima gara della stagione. Forés ha già sostituito Giugliano questa stagione, sia ad Aragón che ad Assen, chiudendo le quattro manche sempre nella top ten con una quinta posizione come miglior risultato.

