Superbike, Savadori: "Veloce, ma per la gara c'è da lavorare"

16 settembre 2016

"Nel mio giro veloce avevo il piccolo riferimento di Sykes, ma anche prima con gomme usate non era andata male. Chiaramente alla fine ho usato la morbida e per ora siamo davanti, ma dovremo lavorare ancora tanto. Però sono soddisfatto", ha aggiunto.



Nonostante una giornata da dimenticare, Jonathan Rea resta ottimista. "Ci è mancato il fatto di non aver provato qui come le altre squadre. Penso comunque che pe rla gara dovremmo essere pronti e competitivi. Il problema saranno le qualifiche e cercherò di non partire troppo indietro. Essere 11° è frustrante, ma abbiamo un buon ritmo gara. Forse mi sono tenuto un po' di carte in tasca...", ha avvertito i rivali il nordirlandese.



Più di un problema anche per Davide Giugliano. “E' stata una giornata più difficile del previsto. Quella del Lausitz è una pista particolare, sia per il layout che per le condizioni dell’asfalto e, nonostante i test, abbiamo sofferto ancora problemi di bilanciamento. Stiamo analizzando i dati per riuscire a ritrovare i nostri punti di forza che ci hanno consentito in diverse occasioni di fare la differenza. Ora ci sarà anche l’incognita meteo ma, dato che con la pioggia sono sempre stato competitivo, potrebbe giocare a nostro favore”, ha detto il ducatista.