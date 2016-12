Superbike, round Imola: gli orari in tv

28 aprile 2016

Mediaset per il quarto anno consecutivo trasmetterà tutta la stagione del Mondiale Superbike (WSBK). 14 ore di eventi in diretta, a cui si aggiungono più di 10 ore a weekend tra differite e speciali su tutte le piattaforme: in chiaro su Italia 1 e Mediaset Italia 2, in pay su Premium Sport e in live streaming sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. Sabato 30 aprile 2016 si torna in pista con il round d’Italia sul circuito di Imola: per l’occasione, l’ex campione del mondo Max Biaggi tornerà a sedersi in cabina di commento con Giulio Rangheri, per telecronache di qualifiche e gare, mentre Max Temporali sarà inviato a bordo pista. Completano la squadra Superbike di Mediaset Ronny Mengo, Alberto Porta e Carlotta Maggiorana.

• Italia 1 trasmetterà in esclusiva in chiaro, in diretta e in alta definizione su Italia 1 HD (canale 506), le gare della Superbike, “Gara 1” il sabato e “Gara 2” la domenica • Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro e in diretta tutto il weekend motociclistico di Superbike, Supersport e Superstock 1000, dalle qualifiche alle gare

• Premium Sport, nei weekend di gare, trasmetterà ogni venerdì e ogni sabato, dalle 17.00 alle 18.00, un programma di approfondimento in diretta dal circuito. Ogni sabato trasmetterà in differita “Gara 1” e ogni domenica “Gara 2”. Inoltre, ogni martedì alle ore 14.30, andrà in onda “Grand Premium”, una rubrica sui motori condotta da Anna Capella

• Sportmediaset trasmetterà in diretta streaming su sito e app (gratuita per tutti i sistemi operativi) l’intero weekend motociclistico, in simulcast con Mediaset Italia 2. L’evento, una volta concluso, sarà fruibile sul sito in qualsiasi momento con servizi e gare integrali.



Come per la scorsa stagione, tutti gli appassionati delle due ruote potranno far parte della squadra Superbike di Mediaset: chiunque, scrivendo agli account ufficiali di Sportmediaset, su Facebook e Twitter, e con l’hashtag #sbksportmediaset, potrà interagire in diretta con i telecronisti e con gli inviati ai box e fare le domande che verranno girate direttamente ai protagonisti. Inoltre, il round di Imola andrà in onda anche su Virgin Radio, emittente del Gruppo Mediaset che per il quinto anno trasmette ufficialmente le tappe italiane del Mondiale Superbike. Dj Ringo, Giovanni Di Pillo e Thomas Damiani saranno in diretta da uno studio speciale allestito direttamente nel paddock, il sabato e la domenica dalle 12.00 alle 15.00.