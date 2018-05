Superbike Regno Unito, Van der Mark: "Vittoria che aspettavo da tanto"

26 maggio 2018

Michael Van der Mark si gode la gioia per la prima vittoria in carriera in Superbike, dopo il trionfo in Gara 1 a Donington: "È un'emozione incredibile - ha detto l'olandese della Yamaha -Lo aspettavo da tanto tempo. Devo ringraziare il team perché la moto è andata forte fin dalla mattina e io ho potuto dare il massimo per tutta la gara. Questo è un grande progetto in cui crediamo tutti molto".