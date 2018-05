Superbike Regno Unito, Van der Mark trionfa anche in Gara 2

Dopo aver riportato la Yamaha sul gradino più alto del podio a distanza di 7 anni dall'ultima volta, l'olandese si è dunque preso il lusso di concedere anche il bis, al termine di una gara pazzesca e imprevedibile fino all'ultima curva. Michael è stato fenomenale nell'attendere il momento giusto per piazzare il doppio sorpasso e infilare prima il compagno di team Lowes e poi Jonathan Rea, mettendosi a martellare il suo ritmo fino alla bandiera a scacchi e regalando alla casa di Iwata una doppietta che mancava da quella di Laverty a Monza nel 2011.



Il campione del mondo ha avuto un calo abbastanza inusuale nel finale, in cui ha dovuto arrendersi anche all'entusiasmo e alla spregiudicatezza di un eccezionale Razgatlioglu. Il fenomeno turco, classe '96, ha riscattato la caduta di Gara 1, ma soprattutto ha regalato al team Puccetti un podio inatteso, il suo primo in carriera in Superbike, nell'anno del debutto. Johnny, che ha visto sfuggirgli ancora la vittoria numero 60 (quella che gli varrebbe il record assoluto), potrà però consolarsi guardando la classifica mondiale, in cui ha allungato ulteriormente su Chaz Davies, sempre 2° ma lontano ben 64 punti.



Il gallese della Ducati è partito malissimo, ma è stato autore di una bella rimonta, che gli ha consentito di limitare i danni e chiudere al 5° posto (alle spalle di Lowes) in un weekend davvero complicato per tutte le Rosse di Borgo Panigale. È sprofondato invece fuori dalla top 10, come in Gara 1, Marco Melandri, che ha chiuso all'11° posto una gara totalmente anonima. Davanti al ravennate la BMW di Baz (10°), la MV Agusta di Torres (9°), la Honda di Camier (8°) e l'Aprilia di Savadori, 7° alle spalle di un deludente Tom Sykes, che ha posto così fine a una striscia di 13 podi consecutivi sulla pista di casa, facendosi anche raggiungere da Van der Mark al terzo posto in classifica iridata.



Il mondiale riparte ora da Brno, con una Yamaha in forma strepitosa che proverà a confermarsi e strappare alla Ducati il ruolo di seconda forza del mondiale. Per le Panigale servirà una reazione immediata.