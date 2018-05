Superbike Regno Unito, Van der Mark: "Fatico ancora a crederci"

27 maggio 2018

C'è grande emozione nelle parole di Mickey Van der Mark dopo la doppietta a Donington: "Non ci posso credere, sono stati due giorni incredibili - ha detto l'olandese al termine di Gara 2 - Questa gara è stata particolarmente dura...". Quasi senza parole Toprak Razgatlioglu, al primo podio in carriera: "Grazie a tutti, volevo fare un regalo al mio 'boss' Manuel Puccetti che oggi compie gli anni e ci sono riuscito". Un pizzico di delusione, infine, per Jonathan Rea: "È stata una gran bella battaglia in casa Kawasaki, spero che il pubblico se la sia goduta. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema e in generale non sono riuscito a dare il massimo in questo weekend".