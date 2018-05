Superbike Regno Unito, Sykes doma Rea nelle Libere 2

Cambia l'ordine dei fattori, ma non il risultato. Le Kawasaki hanno continuato a dominare nel secondo turno di libere, con la pioggia che ha risparmiato i piloti ma con il tracciato ancora bagnato dopo il diluvio della mattinata. I tempi, naturalmente, si sono abbassati fin dai primissimi giri per tutti, ma a chiudere in testa sono state ancora una volta le due ZX-10RR: Tom ha scalzato Johnny in vetta alla classifica dei tempi e alle loro spalle c'è stato ancora una volta il vuoto.



L'unico in grado di mantenere il distacco sotto il secondo è stato Alex Lowes con la prima delle Yamaha (+ 0''703), seguito da Camier (4° a +1''293), al rientro dopo l'infortunio e dichiarato "fit" almeno fino alle Libere 4 di sabato mattina. Quinto tempo per Loris Baz, che ha confermato l'ottimo feeling della sua BMW con l'asfalto bagnato. L'ex MotoGP si è tenuto dietro Lorenzo Savadori con l'Aprilia (primo degli italiani) e Xavi Forés con la Ducati del team Barni.





Hanno faticato ancora le due Ducati ufficiali: Marco Melandri è rimasto costantemente nella top 10 accontendandosì però dell'8° tempo finale, mentre Chaz Davies è riuscito a strappare un tempo buono solo all'ultimo tentativo, confermando ancora il suo cattivo rapporto con la pioggia. Entrambi, comunque, si sono assicurati il momentaneo accesso diretto alla Superpole 2, in attesa (con un occhio puntato al cielo) delle ultime libere che chiuderanno il venerdì inglese.



Tra i migliori 10, un po' a sorpresa, anche la wild card Gino Rea, al debutto assoluto nel mondiale Superbike con la Suzuki. Al momento fuori, invece, Michael Ruben Rinaldi con la Ducati del team Junior di Aruba.it Racing (11°), Laverty con l'Aprilia (13°) e le due Yamaha ufficiali di Van der Mark (15°) e della wild card Niccolò Canepa (20°).