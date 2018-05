Superbike Regno Unito, Rea vola sotto il diluvio nelle Libere 1

È partito dunque all'insegna delle ZX-10RR dei padroni di casa il round britannico della Superbike. Sia Johnny che Tom sono a caccia di record e il dominio messo in mostra dai due sotto il diluvio della FP1 lo ha confermato. Sykes, è alla ricerca della Superpole numero 44, che gli consentirebbe di superare Troy Corser come miglior poleman della storia delle derivate di serie ed è stato a lungo il più veloce in pista, confermando lo strepitoso feeling con le curve di Donington (dove ha vinto 9 delle ultime 10 gare).



Nel finale, però, è salito in cattedra il vicino di box, che ha ribadito lo straordinario momento di forma dopo la doppietta di Imola, stampando un tempo eccezionale nonostante le condizioni difficili. Rea è a un passo dal superare Carl Fogarty in vetta alla classifica dei più vincenti della storia della Sbk e la pista di casa potrebbe essere l'occasione giusta.



Alle spalle dei due alfieri Kawasaki, una voragine: il terzo tempo la ottenuto un ottimo Loris Baz con la sua BMW (a un secondo esatto da Johnny), il 4° lo ha conquistato il rientrante Leon Camier sulla Honda (a sua volta a un secondo dal francese). Lontanissime invece le due Ducati: Marco Melandri ha chiuso 7° alle spalle della wild card Yamaha Niccolò Canepa, miglior italiano in pista, mentre Chaz Davies ha accusato oltre 3 secondi di ritardo (13° tempo), ritrovandosi alle spalle anche di Michael Ruben Rinaldi (10°) con la Panigale del Junior Team Aruba.it Racing. Solo 16° e 19° per le Aprilia di Savadori e Laverty.