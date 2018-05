Superbike, Rea vede il record di vittorie: "Ma non ho dovuto guidare al limite"

12 maggio 2018

Jonathan Rea è a un passo dal record assoluto di vittorie in Superbike (59) e l'impressione è che a Imola stia giocando con gli avversari. "E' stata una gara in controllo, non ho dovuto guidare al limite. Quando gli altri si sono un po' avvicinati, ho potuto accelerare. Vediamo cosa succederà domenica, ma la moto va bene e ci proveremo ancora", ha detto a caldo il sempre più leader del campionato.

Fa buon viso a cattivo gioco Tom Sykes, a cui brucia aver chiuso alle spalle del compagno di squadra. "Venerdì abbiamo lavorato tanto sulla moto e alla fine ho trovato un buon passo gara. Mancava qualche decimo ancora, ma ci riproviamo in gara-2", le sue parole.



Commento in fotocopia, invece, da parte dei ducatisti. "Col pieno ho fatto fatica e ho commesso subito due errori. Nel finale, con meno benzina, sono stato più fluido nella guida. E' il miglior risultato possibile, adesso spero di riuscire a lottare per la vittoria domenica", è stato l'augurio del ravennate Marco Melandri. Stessi problemi per Chaz Davies: "Dovrò sicuramente fare meglio. Nei primi giri non riuscivo a fermare bene la moto con il serbatoio pieno. Poi è andata meglio, ma non è stato abbastanza".