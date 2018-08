Superbike, Rea torna davanti a tutti nelle libere 2 di Brno

08/06/2018

Tutto rientrato nella norma, dunque, dopo un primo turno che aveva ribaltato le gerarchie. Rea stavolta ha fatto sul serio e ha lasciato le briciole agli inseguitori. Oltretutto la Kawasaki a Brno sembra trovarsi a suo agio come ha confermato il secondo tempo di Sykes. Passi avanti, ma non abbastanza, per la Ducati, vicina con Melandri al duo di testa, ma ancora un po' in difficoltà con Davies.