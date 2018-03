Superbike, Rea svetta nei test di Phillip Island

20 febbraio 2018

Il prossimo Mondiale Superbike sarà ancora una sfida Kawasaki-Ducati. Almeno a giudicare dai due giorni di test che si sono svolti a Phillip Island, a pochi giorni dal via del campionato. Jonathan Rea ha confermato di essere l'uomo da battere, firmando il miglior tempo assoluto in 1’30"598. Alle sue spalle si è piazzato Melandri con la migliore Panigale, staccato di meno di due decimi e appenda davanti all'altra verdona di Sykes. Solo 11° Davies.

Marco Melandri, dal canto suo, ostenta ottimismo, ma anche un po' di cautela. “Sono stati due giorni di prove intensi, nei quali siamo migliorati sotto diversi aspetti. Abbiamo raccolto molti dati, ma l'ultima non è stata una giornata facile perché le condizioni della pista erano cambiate ulteriormente rispetto a ieri ed abbiamo nuovamente faticato a trovare la stabilità necessaria in rettilineo. I nostri tempi sul giro sono competitivi, ma dobbiamo ancora migliorare per essere più costanti sulla distanza di gara. Le gare qui sono sempre molto tattiche, quindi è difficile fare previsioni, ma siamo molto motivati e carichi”, ha detto.



La terza forza del campionato d'inverno sembra essere la Yamaha, che ha piazzato van der Mark e Lowes al sesto e settimo posto, appena davanti a Camier, che ha riportato la Honda in posizioni più consone. La sua "ex", la MV Agusta, invece, è solo 13.a con Torres. Davanti c'è anche il promettente turco Razgatlioglu con la Kawasaki di Puccetti.