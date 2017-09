Superbike, Rea subito al comando nelle libere di Portiamo

Insomma, una giornata iniziata male per il ravennate, costretto a fermarsi a bordo pista per la rottura del motore della sua Panigale a pochi minuti dall'inizio della sessione: ingiudicabile il suo 19° crono su 21 iscritti. Avvio senza sorprese per quanto riguarda la vetta, come Rea, che ha voluto subito mettere le cose in chiaro. La conquista del titolo si avvicina e vorrebbe chiudere il prima possibile. Per ora il distacco rifilato a Sykes e Davies è di quelli importanti, ma solo a fine giornata ne sapremo di più sui reali valori in campo sul tracciato dell'Algarve.



Da segnalare la bella prova di squadra della Yamaha, che ha piazzato Lowes e van der Mark, prossimo a guidare la Yamaha di Rossi in MotoGP, al quinto e settimo posto. A dividerli l'Aprilia di Laverty. Chiudono la Top 10 Fores, Bradl e Savadori. Non bene gli altri italiani presenti: 14° Badovini, 15° De Rosa, 16° Russo e 20° Andreozzi.



Partenza in salita anche per un gradito ritorno come Anthony West, salito sulla Kawasaki lasciata libera da Krummenacher e solo 18°, e soprattutto per il volto nuovo Takumi Takahashi. Il giapponese è stato promosso sulla Honda ex Hayden e non è andato il 21° crono su una pista a lui sconosciuta.