Superbike, Rea: "Stupefatto da queste 60 vittorie"

09/06/2018

Jonathan Rea festeggia con una "minaccia per gli avversari" il suo ennesimo successo in Superbike, il 60° della carriera. "Sono molto contento, per me come per tutta la mia squadra. Adesso ho un bel vantaggio in campionato quando siamo a metà stagione. Sono stupefatto da queste 60 vittorie, è un bel modo per essere nella storia. Ma spero di poter incrementare questo numero nel corso della stagione", ha detto.