Superbike, Rea: "Sono stato aggressivo per vincere"

13 maggio 2018

Jonathan Rea si è sudato la vittoria numero 59, ma alla fine non ha mancato il bersaglio. "All'iniizo ero nervoso, la partenza non è andata bene e sono stato chiuso alla prima curva. Poi ho fatto tanti sorpassi, sono stato aggressivo e questa è stata la chiave. Sono rimasto dietro a Chaz, ho guardato un po' e poi ho spinto al 100%. Abbiamo fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso su un circuito non facile per noi. Strepitoso", ha detto.