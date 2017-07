Superbike, Rea si prende la rivincita in gara-2 a Laguna Seca

Rea si è preso la vittoria di forza, partendo a razzo e portandosi al comando in un paio di tornate: mai nessuno in 29 manche a Laguna Seca era riuscito a vincere partendo oltre la settima posizione in griglia. La sua è stata una cavalcata solitaria, che gli è valsa il nono successo della stagione e una leadership ormai inattaccabile. Anche perché Sykes e Davies si rubano punti a vicenda, facendo il gioco del campione in carica. Stavolta è stato Sykes a tenersi dietro Davies, che al contrario dei due uomini in verde, ha impiegato un po' più di tempo a farsi largo dalla terza fila. Impossibile ripetere l'impresa del sabato anche perché si è fatta sentire la condizione fisica non ottimale dopo l'incidente di Misano, complice anche il caldo torrido californiano. Il gallese, comunque, ci ha provato sino alla fine ed è arrivato in scia all'ex iridato.



Nonostante la partenza davanti a tutti assegnatagli dal nuovo regolamento, Marco Melandri non è riuscito a migliorare il suo quarto posto del sabato. Macio si è visto sfilare subito dalle due Kawasaki e poi ha commesso un errore alla curva 5, finendo largo e rientranto in nona posizione. La sua rimonta, bella, non gli è comunque valsa il podio. Il ravennate è riuscito almeno a mettersi dietro l'ottimo Xavi Fores, che ha bissato la quinta piazza di gara-1.



Alle sue spalle un trenino Aprilia composto da Laverty, Mercado e Savadori, con le Yamaha di Lowes e van der Mark a chiudere la "top 10". Tre punti per De Angelis, al traguardo ancora tra le Honda di Bradl e Gagne e le Kawasaki di Ramos e Krummenacher. Domenica nera per il team Althea-Bmw, con De Rosa e Torres caduti a poca distanza l'uno dall'altro. Caduto anche Badovini (Kawasaki) nel finale. Ritiro per un problema tecnico alla sua MV Agusta, infine, per Camier.



Tra gli oltre 60mila spettatori presenti nel weekend c'erano anche l'attore Keanu Reeves e i miti del motociclismo americano Roberts, padre e figlio, e Rainey. Di sicuro si sono goduti un bello spettacolo.