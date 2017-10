Superbike, Rea si conferma in vetta a Jerez

Rea, come altri piloti tra cui proprio Lowes, Melandri e Davies, non è riuscito ad abbassare il proprio crono anche a causa di una caduta a inizio sessione che gli ha fatto perdere parecchio tempo, ma nonostante questo è rimasto inavvicinabile per tutti. Segno che non sarà facile stargli vicino anche allo spegnersi del semaforo. La risalita di Tom Sykes, poi, conferma che la Kawasaki a Jerez è sempre a suo agio. Una cattiva notizia soprattutto per la Ducati e Davies, che contendono al numero 66 il titoilo di vice campione del mondo. In difficoltà sembra essere soprattutto il gallese, che ha rimediato quasi 1" di distacco dopo essere finito subito a terra alla curva 13, non riuscendo più a rientrare in pista prima della bandiera di fine prove. Un po' più a suo agio, invece, Melandri, che comunque ha pagato dei problemi tecnici comparsi pure sulla Panigale privata di Fores.



Bene, finalmente, la Yamaha, cha ha piazzato davanti entrambe le R1, ma anche l'Aprilia, con Laverty e Savadori appena alle spalle di Melandri. Dopo una mattinata di "apprendistato" si è rivisto nella top 10 pure Sylvain Guintoli, nono al rientro con la Kawasaki di Puccetti in quel Mondiale di cui era stato campione nel 2014. Sarà costretto alla SP1 Leon Camier, insolitamente indietro con la MV Agusta, mentre non vedono spiragli di luce i due piloti Honda: Giugliano è 17°, Takahashi 20° (problema tecnico per lui). Venerdì anonimo per De Rosa, Andreozzi, Russo e Badovini. Solo 22° e ultimo Dominic Schmitter con la nuova Suzuki GSX-R.