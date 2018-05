Superbike, Rea rovina la festa della Ducati a Imola

I timori della mattinata si sono trasformati in realtà allo spegnersi del semaforo. Poche curve e Rea aveva già preso il largo a suon di tempi inavvicinabili per tutti. L'ultimo ad arrendersi è stato Sykes, mentre da Melandri in giù, non ce n'è stato per nessuno. Grazie a questo successo il numero 1 della Kawasaki ha aumentato ancora il suo vantaggio in classifica, complice il brutto sabato pomeriggio vissuto da Davies. Il gallese è partito male dalla prima fila e poi è stato protagonista di un dritto all'ultima variante, che l'ha costretto a tagliare dalla corsia dei box, perdendo parecchie posizoni (è stato investigato dalla direzione corsa, ma senza penalità). A quel punto si è impegnato in una forsennata rimonta, che lo ha portato ai piedi del podio, a un soffio da Melandri. Speriamo che l'inversione della griglia renda più incerto l'esito di gara-2.



Il migliore degli umani è stato ancora Fores, mentre van der Mark ha salvato la gara della Yamaha. Bravissimo il giovane Rinaldi, settimo e capace di stare davanti a Savadori, che ha tenuto alto l'onore dell'Aprilia. Nella Top 10 anche la wild card Haslam e Lowes.



Non c'è pace, invece, nel box Honda. Il sostituto di Camier, Jason O'Halloran, infatti, si è infortunato in seguito a una caduta in avvio: per lui trasferimento in ospedale e gamba destra fratturata.