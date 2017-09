Superbike, Rea risponde all'attacco delle Ducati

Ancora più lontani tutti gli altri, con l'ottimo Leon Camier (MV Agusta), quarto, che precede la ZX-10RR di Sykes, Eugene Laverty (Aprilia) e Alex Lowes (Yamaha). I botti, comunque, sono arrivati nel finale della sessione di Portimao, dove si è tornati dopo un anno di assenza. Marco Melandri, che in mattinata praticamente non aveva girato per problemi al motore, si è scatenato e dopo essersi messo subito nelle prime posizioni, alla fine ha attaccato, portandosi a una manciata di millesimi da Rea, che fino a quel momento non aveva migliorato il suo tempo. Il campione del mondo, però, ha risposto subito e all'ultimo tentativo ha dato la sua zampata, scendendo sotto il muro dell'1'43", unico a riuscirci, e ricacciando a distanza il ravennate e Chaz Davies. Un segnale forte alla Ducati, che comunque spera di poterlo impensierire, almeno in gara. C'è un po' di preoccupazione, però, nel box bolognese, perché dopo i guai di Macio, anche Fores con la Panigale di Barni si è dovuto fermare, nelle libere 2, con il propulsore in fumo.



Un po' sottotono, invece, Tom Sykes, anche se bisognerà aspettare l'amata Superpole per capire se è veramente in difficoltà. Sta di fatto che tra i big è stato l'unico a non migliorarsi rispetto alle prime prove. Bene Lorenzo Savadori, entrato nella Top 10 con l'ottavo tempo. Più indietro gli altri italiani: De Rosa 12°, Russo 15°, Badovini 17° e Andreozzi 21°. Piccolo passo avanti per il "deb" Takumi Takahashi con la Honda: è 18° davanti al rientrante West, mentre la CBR gemella di Stefan Bradl è decima.