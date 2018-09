Superbike, Rea primo anche dopo le libere 3 a Portimao

14/09/2018

Le prime prove libere avevano visto subito protagonista Jonathan Rea che con la sua Kawasaki aveva fatto segnare il miglior tempo sin da subito, fermando il cronometro su 1'41”817. Dietro di lui la Mv Augusta di Jordi Torres. Terza la Kawasaki di Tom Sykes. Nella seconda sessione, solo in pochi si sono migliorati, con in testa sempre Rea, secondo Torres e terzo Melandri (1'42”571) in risalita. Da segnalare la grande prova di Savadori che con la sua Aprilia aveva fatto segnare il terzo miglior tempo delle prove libere 2. La terza sessione di prove libere, invece, è stata caratterizzata soprattutto dalla caduta di Chaz Davies: la moto del gallese, secondo nella classifica del Mondiale alle spalle di Rea, è andata a fuoco per un problema tecnico dopo dieci minuti dall'inizio della sessione a Portimao. Grande paura, scivolata spaventosa, ma fortunatamente tutto ok per il pilota che domani, però, sarà costretto a passare dalla Superpole 2. Per quanto riguarda gli altri piloti, il più veloce della terza sessione di prove è stato Melandri con 1'42”003, poi Rea (che resta comunque con il miglior tempo di giornata fatto segnare nelle prime prove libere). Terzo Razgatlioglu (+0.380), quarto Laverty (+0.420) e quinto Fores (0.438). Sesto tempo per Sykes (+0.456), Settimo Van Der Mark (+0.554), ottavo Torres (+0.627) e nono Lowes (+0.666). Decimo Rinaldi (+0.775). Venendo ai tempi complessivi di giornata, il migliore resta quello di Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che all'Autodromo Internacional do Algarve ha fatto segnare il miglior tempo della giornata con 1'41.817, primo posto davanti a Marco Melandri (Aruba.it Racing - Ducati), il più veloce in FP3, terzo Jordi Torres (MV Agusta Reparto Corse). Terzo tempo di giornata per Jordi Torres (MV Agusta Reparto Corse) con una delle sue più forti prestazioni dell'anno. Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Racing) in quarta posizione, quinto posto per Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia), sesto Xavi Fores (Barni Racing Team). Settimo posto per Tom Sykes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), poi le Yamaha di Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) e Alex Lowes (Pata Yamaha Official Team WorldSBK). Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing - Junior Team) ha completato i primi dieci del venerdì che avranno accesso alla Superpole 1.