Superbike, Rea: "Posso migliorare ancora"

16 settembre 2017

Jonathan Rea arriva sorridente e rilassato al parco chiuso dopo la cavalcata di Portimao. E spaventa gli avversari in vista di gara-2. "Quando ho visto che avevo 1"8 di vantaggio dopo il primo giro non potevo crederci - ha detto il campione della Kawasaki - . La moto era perfetta e io in questi giorni ho badato solo a migliorare la mia guida. Posso fare anche meglio perché abbiamo usato queste gomme per la prima volta".

In casa Ducati, invece, fanno buon viso a cattivo gioco. A partire da Chaz Davies. "Questo era il miglior risultato possibile. A causa del mio errore in Superpole, è stata una gara difficile anche se mi sono divertito con Marco, Eugene e Savadori. Però non sono contento perché non ero a mio agio e non ho guidato bene. Ora dovremo guardare i dati per migliorare domenica", le sue parole. Concetti in fotocopia da parte di Marco Melandri: "Sono contento per il podio, non per la gara. Non sono mai riuscito a guidare come volevo e Camier è venuto su forte. Per fortuna sono riuscito a difendermi anche se lui era più a posto di noi. Spero di potermi giocare gara-2 con Chaz".