Superbike, Rea piega Davies a Laguna Seca

23/06/2018

Ci ha provato sino alla fine Davies, ma contro il Rea di queste ultime stagioni c'è ben poco da fare. E via un nuovo successo e un nuovo primato in fatto di vittorie, salite a quota 61. Con la speranza che domenica sia un altro giorno. Magari potrebbe essere Marco Melandri a dare fastidio al pigliatutto in verde, visto che "Macio" ha dimostrato di poter girare con i migliori e solo la partenza dal decimo posto in griglia di impedito di salire almeno sul podio. Sono naufragate subito, invece, le speranze di gloria per Lorenzo Savadori, scivolato con la sua Aprilia dopo pochi chilometri e costretto a una rimonta che ha dato pochi frutti (2 punti). Si è concluso al centro medico il sabato di Toprak Razgatlioglu, vittima di una pesante caduta : frattura al piede sinistro e weekend finito in anticipo. A terra anche Baz, poi 15°, Mercado e Jacobsen, in gara con una grafica speciale per Nicky Hayden.