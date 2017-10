Superbike, Rea parte forte contro il tabù Jerez

Insomma, nulla di nuovo sotto il sole andaluso con Rea che ha fatto il vuoto tra sé e il resto del gruppo. La prima impressione è che sia in vista una doppietta verde nelle due manche di sabato e domenica. Ci si aspetta, comunque, la risalita di Chaz Davies e Tom Sykes, che hanno accusato circa 1" di ritardo dal leader.



Davanti a loro anche la prima Aprilia, quella di Eugene Laverty, l'altra Yamaha di Michael van der Mark e la Kawasaki privata del sorprendente Roman Ramos, con Jordi Torres (Bmw) a dividerli. Decimo Lorenzo Savadori. C'era gran attesa anche per vedere all'opera l'ex iridato Sylvain Guintoli, ma il francese, in sella alla ZX-10RR del team Puccetti, non ha impressionato, chiudendo solo 13°. Male, ancora, le Honda e quello che sarà uno dei suoi piloti nel 2018. Leon Camier, alla penultima uscita con la MV Agusta, non è andato oltre la 17.a piazza, mentre la "coppia d'emergenza" Takahashi-Gugliano, ha chiuso al 19° e 20° posto rispettivamente con la CBR ufficiale. Solo cinque giri e tempo fuori dal 107% per il tedesco Dominic Schmitter, che ha portato in pista la nuova Suzuki GSX-R. Cadute senza conseguenze per De Rosa e Badovini.